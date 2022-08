Furto in un appartamento di via Notarbartolo: denunciate due donne

Gli agenti di polizia hanno fermato e identificato due giovani di 25 anni, che sarebbero le responsabili di un furto in un appartamento che si trova al sesto piano di un palazzo in via Notarbartolo.

Le due donne, di due paesi dell’ex Jugoslavia, sono state trovate in possesso di grossi cacciaviti e tutto il necessario per scardinare le porte delle abitazioni. Avevano anche diversi monili in oro: collane, anelli, bracciali e orologi riconosciuti dalla proprietaria vittima del furto.

Secondo le prime indagini, le due donne sarebbero state denunciate in Calabria alcuni giorni prima sempre per furto in abitazione. Dopo essere state identificate sono state denunciate e rimesse in libertà.