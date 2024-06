Due furti in appartamento e un bottino molto prezioso: i ladri portano via diversi Rolex

Due furti in appartamento, in due distinte zone della città, ma con un bottino simile: preziosi orologi Rolex, tra cui un Daytona dal valore di oltre 25 mila euro. Sui due colpi sta indagando la polizia.

I ladri hanno preso di mira un'abitazione in via Gaetano Mosca e un'altra in via Antonello da Messina. Per cercare di risalire agli autori dei colpi è intervenuta anche la polizia scientifica, a caccia di impronte e tracce che potrebbero essere state lasciate dai banditi.