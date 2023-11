/ Via Giuseppe Giusti

Furto in via Giusti, nel mirino gli uffici commerciali dell'Amat: portati via i computer

Ancora un colpo in centro. Secondo i primi accertamenti mancherebbe all'appello anche una macchinetta per il caffè. Non sono stati però trovati segni di effrazione. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza