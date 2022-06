Furto al Kalta: portate diverse casse di alcolici, ladri in fuga

Furto al Kalta, in via Beato Angelico: portate via diverse casse di alcolici per un valore di circa 800 euro. I ladri si sono intrufolati all'interno del circolo del tennis nella notte tra venerdì e sabato.

I gestori della struttura sportiva hanno denunciato l'accaduto alla polizia che sta indagando vagliando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del colpo.