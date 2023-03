La banda delle spaccate colpisce ancora, due assalti nella notte tra agenzie di scommesse e bar

Un'altra agenzia di scommesse e un bar nel mirino della "banda della spaccata". Sono le ultime due attività finite nel mirino dei ladri, probabilmente sempre gli stessi, che nelle ultime settimane hanno messo a segno diversi colpi. Si tratta del centro Eurobet di piazza Amendola, zona Politeama, e di un bar di via Galletti. Il primo furto è andato in fumo mentre il secondo è stato consumato.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, entrati in azione nella notte in piazza Amendola, avrebbero utilizzato una grossa pietra di tufo per mandare in frantumi la vetrina dell'agenzia di scommesse. Poi, temendo forse di aver attirato troppo l'attenzione, sono fuggiti a mani vuote a bordo di un mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere.

Poco dopo i ladri hanno colpito in via Galletti spaccando la vetrina di un bar. Una volta entrati nell'attività la banda avrebbe puntato verso il bancone e il registratore di cassa riuscendo a portare via tabacchi e contanti. Ancora da chiarire l'entità del bottino. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza che potrebbero risultare utili per le indagini. Si pensa che la mano possa essere la stessa.