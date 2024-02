Due furti all'università in pochi giorni, rubata anche una pesante sega da banco al Museo dei motori

Appena entreranno in funzione le nuove telecamere "intelligenti" i ladri non avranno vita facile, ma nel frattempo riescono a colpire quasi indisturbati e a portare via pure un'auto e una pesante sega da banco. Sono due i furti consumati nella cittadella universitaria nel giro di pochi giorni, o per meglio dire poche notti. Nel mirino una ditta privata, che ha un deposito all'interno di viale delle Scienze, e il Museo storico dei motori e dei meccanismi che si trova nella scuola politecnica.

L'ultimo colpo è stato messo a segno nel museo che si trova nell'edificio 8, all'interno dell'ormai ex facoltà di Ingegneria. Dopo aver forzato una porta, i ladri sarebbero entrati e avrebbero portato via diverse attrezzature da laboratorio tra cui una pesante sega da banco che era fissata con i perni. Poi si sarebbero allontanati a bordo di qualche mezzo, come minimo un furgone, e sarebbero usciti dalla cittadella universitaria per sparire nel nulla. Ma questo è uno dei tanti episodi ai danni dell'ateneo, anche nelle sedi distaccate di via Archirafi e al Policlinico.

Due notti dopo i ladri hanno colpito nel magazzino utilizzato da un'impresa privata che sta eseguendo alcuni lavori all'interno dell'università. Dopo aver forzato l'ingresso che porta nell'area cantiere, hanno rubato una Panda con la livrea della ditta e numerose attrezzature tra cui livelle laser e altro ancora. Un danno complessivo da oltre diecimila euro. Il titolare dell'impresa ha sporto denuncia e consegnato le immagini riprese dalle telecamere alla polizia ha avviato gli accertamenti. Sul posto anche la Scientifica.

Arrivano quasi 800 le telecamere con l'intelligenza artificiale

In questo momento, presso le diverse strutture dell’Università di Palermo esistono diversi sistemi di videosorveglianza "classici", utili per le forze dell’ordine dopo che un reato è stato consumato. A breve, però, la vita dei malviventi sarà resa decisamente più difficile dall’entrata in funzione di un innovativo sistema di videosorveglianza intelligente e unitario. Si tratta di un progetto finanziato da fondi regionali, del valore di 2 milioni di euro, che prevede l'installazione di 500 nuove telecamere intelligenti nonché il "recupero" di 150 telecamere già esistenti, rese anch’esse intelligenti, in grado non solo di riprendere le scene ma anche di individuare, in modo automatico e in tempo reale, comportamenti anomali quali intrusioni non autorizzate o furti. Il sistema potrà così allertare, in tempo reale, le forze dell’ordine, che potranno così intervenire tempestivamente e cogliere i malviventi in flagranza di reato.

Per l'entrata in funzione del nuovo impianto si attende la definizione di alcuni passaggi burocratici, in primo luogo legati agli adempimenti sulla privacy. Una volta conclusa tale procedura burocratico/amministrativa, si accenderanno circa 800 "occhi" (alcune delle nuove telecamere sono dotate di doppia ottica) che monitoreranno l’intero Ateneo come un tutt’uno, consentendo anche di effettuare ricerche di intrusi, coadiuvando in questo modo le forze nell’ordine. "E' uno dei progetti più avanzati nel settore. A differenza del passato - spiega il professore Pietro Paolo Corso, delegato ai progetti extraordinari e alle infrastrutture digitali di ateneo - il nuovo sistema di videosorveglianza è in grado di individuare presenze o comportamenti sospetti in luoghi non consentiti e di tracciarne gli spostamenti in tempo reale, inviando contestualmente le informazioni alla control room di Ateneo. In futuro il sistema permetterà altre funzioni 'intelligenti' come per esempio il controllo degli ingressi delle vetture e delle persone all’interno delle strutture dell’Ateneo, in forma anonimizzata, indicando assembramenti oltre a individuare, per esempio, gli stalli liberi per i parcheggi. Altro elemento di valore del progetto è la possibilità di essere replicato in altri contesti, quali quelli comunali, con un beneficio tangibile per le comunità locali in una logica di cooperazione territoriale e di trasferimento delle conoscenze che all’Ateneo sta molto a cuore".