Furti con la "spaccata" nelle aree di servizio della provincia: finisce in carcere un palermitano

Avrebbe fatto parte di una delle bande della "spaccata" che avrebbe preso di mira attività commerciali nelle aree di servizio di Misilmeri, facendo razzia di tabacchi e biglietti di varie lotterie. Per questo un palermitano di 35 anni, Roberto Giaconia, è stato arrestato e, su disposizione del gip di Termini Imerese, è finito in carcere. L'accusa è di furto aggravato continuato in concorso.

I carabinieri della Compagnia di Misilmeri, coordinati dalla Procura di Termini, sono risaliti all'indagato attraverso le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, ma anche grazie all'analisi delle impronte lasciate negli impianti Fuel Power e Q8, sulla strada statale 121, in cui sono stati messi a segno i colpi. Le indagini sono state avviate ad agosto e proseguono per individuare i complici dell'arrestato.

Il gruppo avrebbe agito sia con la tecnica della spaccata che forzando porte e finestre per entrare nelle attività commerciali. Almeno una ventina i colpi sui quali indagano gli investigatori dell'Arma per scoprire eventuali punti di collegamento tra Giaconia, gli eventuali complici e gli altri furti ai danni delle aree di servizio della provincia.