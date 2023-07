"E' lui l'autore di 15 furti con spaccata in negozi e bar", finisce in carcere un trentaduenne

Incastrato dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza delle attività in cui avrebbe messo a segno ben 15 furti con spaccata tra la città, Ficarazzi, Casteldaccia, Santa Flavia e Bagheria, tra il 27 marzo ed il 30 maggio scorsi. Era ricercato già dall'inizio di luglio e, dopo essere sfuggito anche ad un inseguimento giovedì 27 luglio, alla fine però - pressato dalla polizia - ha capito che non c'era molto da fare ed ha deciso di costituirsi al commissariato Porta Nuova. A. G. A., 32 anni, è così finito in carcere. Nonostante sia un pregiudicato e ci siano a suo carico ben tre distinte ordinanze di custodia cautelare, la Procura non ha voluto fornire le sue generalità.

Nello specifico, dalle indagini svolte oltre che dal commissariato Porta Nuova, anche dalla squadra mobile e dal commissariato di Bagheria, l'indagato avrebbe messo a segno anche più di un colpo al giorno, usando sempre la stessa modalità, ovvero quella di sfondare le vetrine.

Il 27 marzo avrebbe agito in un negozio di detersivi, il 28 in un bar, in un centro scommesse e in una tabaccheria, senza però riuscire a portare via nulla negli ultimi due casi, il 29 marzo avrebbe provato a svaligiare un'altra tabaccheria, mentre il 2 aprile avrebbe messo a segno un furto in un altro bar. Un nuovo tentativo di furto sarebbe stato commesso in un'altra tabaccheria l'8 aprile e, lo stesso giorno, anche in un centro scommesse. Dopo una pausa di circa dieci giorni, sarebbe tornato in azione tentando ulteriori furti in un alimentari e in una rivendita di detersivi il 19 aprile. Altra pausa per tornare operativo - secondo l'accusa - il 27 aprile in un altro bar. Nella lista ci sono anche i colpi ai danni di un negozio che vende orologi e vestiti (il 4 maggio), a un altro bar (il 27 maggio) e a un altro bar ancora il 30 maggio.

Ad emettere la prima ordinanza a carico di A. G. A è stata la Procura di Termini Imerese, il 5 luglio, poi sono arrivate anche quelle dell'ufficio giudiziario palermitano, il 20 ed il 25 luglio. Come detto l'indagato era però riuscito a sfuggire agli inquirenti che lo avevano individuato giovedì scorso e lo avevano anche seguito per le strade della città, senza riuscire ad acciuffarlo. Braccato, ha poi deciso di costituirsi. Ora si trova in una cella di Pagliarelli.