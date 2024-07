Nuovi sistemi di video-allarme contro furti e rapine: "Le sale operative riceveranno le immagini in tempo reale"

E' stato sottoscritto oggi in prefettura il protocollo di intesa video-allarme antirapina, al quale hanno aderito Confcommercio e Confesercenti. Un'iniziativa nel solco del "protocollo quadro" siglato a febbraio tra il ministero dell'Interno e le due associazioni dei commercianti. "Una importante iniziativa a tutela dei commercianti - ha detto il prefetto Massimo Mariani - che permetterà ad ogni esercente di stabilire un collegamento tra il proprio sistema di video-allarme e le sale operative delle forze di polizia, che potranno ricevere in tempo reale le immagini in caso di furti o rapine, consentendo l’attivazione dei servizi di polizia nell’immediatezza".

Prevista anche l'istituzione di una cabina di regia per monitorare i risultati raggiunti con l'attuazione del protocollo d'intesa. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e delegata nazionale per i temi della sicurezza e della legalità, ha sottolineato come si sia chiuso finalmente "un cerchio che avevamo cominciato a disegnare mesi fa, ritenendo imprescindibile una fattiva collaborazione con il ministero dell’Interno e le forze dell’ordine che presidiano il territorio".

“Da oggi - aggiunge Di Dio - il progetto sicurezza entra nella fase operativa e contribuirà a scoraggiare l’aumento di rapine, furti, “spaccate” nei nostri negozi. E’ una risposta essenziale ai fenomeni sempre più diffusi di criminalità. Stiamo investendo in sicurezza, il nostro sforzo servirà a rendere più sicure anche le nostre città, dal centro alle periferie, grazie anche alle telecamere esterne ai negozi”. Alla firma del protocollo, oltre al prefetto Mariani e ai presidenti di Confcommercio e Confesercenti Di Dio e Costa hanno preso parte il questore di Palermo, il Comandante del Comando Provinciale dell’Arma dei carabinieri, il comandante del comando provinciale della Guardia di Finanza e il primo Dirigente tecnico della Zona Telecomunicazioni “Sicilia occidentale”.