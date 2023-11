Entrano nella sua macchina mentre è al volante, poi calci e pugni per rubare cellulare e collana: arrestati

Rapine, furti, lesioni a gogò. Al termine di complicate indagini polizia e i carabinieri hanno arrestato tre uomini palermitani per dei fatti commessi tra l'8 luglio e il 23 settembre di quest'anno in centro. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari a carico di A.A.(33 anni), L.E. (35) e A.C. (39). In azione gli agenti della squadra mobile, sezione contrasto al crimine diffuso, insieme ai colleghi del commissariato Oreto-Stazione e al personale della stazione dei carabinieri Piazza Marina.

"Gli indagati - spiegano dalla questura - sono ritenuti responsabili di 10 rapine aggravate, due furti aggravati, di estorsione e lesioni personali. Alcuni di questi reati sono stati commessi 'singolarmente', altri in concorso tra loro. Si tratta di reati messi a segno con modalità analoghe: volta per volta, con violenza o minacce, i tre si sono impossessati di denaro o telefoni cellulari, sottraendoli alle vittime. Emblematico l’episodio in cui A.A. e A.C. hanno fatto irruzione all’interno dell’auto di una delle vittime che nel frattempo era al volante, costringendola a raggiungere una strada del centro cittadino per poi strapparle con violenza il cellulare e una collana, sotto una raffica di calci e pugni in diverse parti del corpo".

In un caso è emerso anche un episodio di estorsione in relazione alle richieste, dietro minaccia, di somme di denaro Dopo questi episodi i poliziotti hanno preso visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza, installati nelle strade in cui sono stati messi a segno furti e rapine: da qui sono riusciti a risalire ai tre, tutti già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e droga. "L'identificazione dei tre palermitani - dicono dalla questura - ha poi trovato un pronto riscontro anche nei confronti in foto ai quali sono stati puntualmente sottoposti le vittime".