VIDEO | Furti e rapine da LaMalfa14, assalti e taccheggi ripresi dalle telecamere

I video estrapolati dal sistema di sorveglianza mostrano alcuni dei responsabili in azione. In un caso si vede un uomo che indossa un giubbotto, nascondendolo sotto il suo, prima di allontanarsi dal negozio. In un'altra occasione è stato registrato un colpo messo a segno da due uomini che hanno portato via la cassa contenente 2 mila euro