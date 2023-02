LaMalfa14 senza pace, altra incursione notturna: "Abbiamo scritto al questore, non ce la facciamo più"

Non c'è pace per il negozio LaMalfa 14 che nella notte è stato vittima dell'ennesimo raid. Questa volta a finire nel mirino è stato il distributore di bevande sistemato all'esterno del negozio di via Ugo La Malfa che è stato preso d'assalto e scassinato.

Appena sabato scorso i proprietari si erano sfogati con PalermoToday, commentando con amarezza l'ultimo furto subito che risale a pochi giorni fa. In quella occasione un "cliente" - come ripreso dalle telecamere - aveva preso un giubbotto da 300 euro, per poi indossarlo, nasconderlo sotto il suo ed uscire noncurante della presenza degli addetti alla sicurezza.

"Solo nel periodo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 - fanno sapere dalla società - abbiamo subito ben sette episodi tra furti e rapine a Palermo. Quello della scorsa notte è l'ennesimo episodio. Sinceramente - dicono a PalermoToday - non sappiamo più cosa dire e ora iniziamo anche a preoccuparci. I banditi anche questa volta sono entrati in piena notte. Hanno scavalcato e poi hanno ben pensato di scassinare il distributore di bevande per poi fregarsi i soldi e scappare, passando là dove non c'erano videocamere di sorveglianza a riprenderli. Adesso siamo di nuovo punto e a capo. Tramite il nostro legale abbiamo deciso di scrivere una lettera alla questura, al prefetto e a tutte le forze di polizia. Non capiamo perché tutto questo accanimento contro di noi".