Piazza Bologni, un bar e un ristorante nel mirino dei ladri: "Centro storico ormai Far West"

Prima hanno provato a scassinare la porta del ristorante I Cucci senza riuscirvi, poi hanno cambiato obiettivo e si sono introdotti all'interno del bar Liberty, rompendo il vetro all'ingresso e portando via il cassetto del registratore di cassa, alcune bottiglie di vino e liquori. L'ennesimo furto con "spaccata" si è consumato in piazza Bologni, in pieno centro storico, tra le 3.30 e le 4 della notte appena trascorsa. Due i soggetti entrati in azione, secondo quanto si vede anche nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. I danni per entrambe le attività ammontano a qualche migliaia di euro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che stamattina hanno anche condotto i rilievi e acquisito alcuni filmati.

I commercianti: "Il centro storico sta diventando un Far West"

Oltre alla perdita economica i commercianti, rappresentati anche da Giovanna Analdi, presidente dell'associazione Cassaro Alto, sottolineano lo stato di costante insicurezza con il quale sono costretti a convivere. "La situazione sta diventando pesante, subiamo furti continui. Mi metto però anche nei panni delle forze dell'ordine: un giorno bloccano i responsabili dei reati e l'indomani questi ultimi sono già liberi. Se non abbiamo certezza della pena diventa un Far West", constata Analdi. Stanotte è toccato al bar Liberty ricevere la "visita" dei ladri. "Tra le bottiglie rubate e il vetro antisfondamento mandato in frantumi presumo che abbia subito un danno che si aggira sui duemila euro", rileva il titolare Vincenzo Vitale.

I due esercenti delle attività finite nel mirino hanno trascorso la mattinata di oggi a fare la conta dei danni mentre i fabbri riparavano quanto distrutto. Poi hanno sporto denuncia ai carabinieri. "Quasi ogni sera c'è un negozio della zona di corso Vittorio Emanuele che subisce un furto. Ogni mattina ci svegliamo col patema d'animo", dice Giuseppe Stassi, titolare del ristorante I Cucci. La settimana scorsa era toccato al ristorante Carlo V, sempre in piazza Bologni, locale in ammistrazione giudiziaria dopo il sequestro nel corso di un'operazione antimafia avvenuta nel 2021. E per rimanere in zona centro, nella notte appena passata si registra anche il furto alla Rinascente di via Roma.