Hanno imbottito di petardi l'unico vano possibile e poi, dopo averli fatti esplodere, sono fuggiti con soldi e sigarette. E' successo due notti fa a Sferracavallo dove i ladri hanno preso di mira due tabaccherie, una che si trova nella via che collega Tommaso Natale alla borgata marinara e l'altra nell'omonima piazza dove però il furto non è riuscito. Sui due episodi indagano i carabinieri della Compagnia San Lorenzo che hanno ascoltato i titolari delle attività e acquisito le immagini riprese da alcuni sistemi di videosorveglianza.

Il primo colpo è avvenuto intorno alle 3.30 in via Sferracavallo 124. "Hanno distrutto la nostra macchinetta - racconta il titolare della tabaccheria Enea a PalermoToday - e preso tutto ciò che potevano. Dobbiamo ancora fare l'inventario completo, ma il danno è grosso". Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero inserito alcuni petardi nella vaschetta dove si depositano i prodotti erogati. "Hanno acceso i petardi, si sono allontanatti e - continua il titolare - sono tornati dopo l'esplosione per prendere tutto ciò che era caduto".

Poco dopo i ladri, con ogni probabilità gli stessi, si sono spostati nella piazza dove si trova il belvedere per colpire la rivendita Vassallo che si trova al civico 19. In questo caso però, dopo aver innescato le micce, sono scappati a mani vuote. L'esplosione infatti ha provocato grossi danni al distributore, senza tuttavia creare un varco nell'armadietto metallico dentro cui c'erano contanti e tabacchi. "Attendiamo di capire - spiega il titolare della seconda rivendita - se la telecamera della macchinetta ha ripreso i responsabili".

La tabaccheria di via Sferracavallo 124 era finita nel mirino dei ladri già lo scorso ottobre. In quell'occasione i ladri avrebbero utilizzato un ordigno rudimentale per ottenere lo stesso risultato: far saltare in aria il distributore automatico e prendere il bottino. Le indagini sul furto esplosivo sono condotte dai carabinieri che, insieme al personale della Sezione investigazioni scientifiche, hanno eseguito i rilievi per trovare qualche indizio utile per risalire all'identità dei responsabili.