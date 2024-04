VIDEO | Rubati strumenti musicali e pc alla scuola Scinà, gli studenti "suonano" le pentole per protesta

Alunni, genitori e insegnanti hanno voluto far sentire la loro voce dopo i tre raid avvenuti in una sola settimana all'interno dell'istituto di via Li Bassi, al Villaggio Santa Rosalia. Chiedono maggiore sorveglianza e vicinanza da parte delle istituzioni. L'appello al quartiere: "Se avete visto, parlate". In piazza anche la preside Martorana: "Non arretreremo di un millimetro"