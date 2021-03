Ladri scatenati, nel mirino la pasticceria Albicocco e un distributore di preservativi

Due i furti registrati nella notte in viale Regione e viale dei Picciotti. Il primo ai danni del bar in zona Villa Tasca, il secondo all'esterno della farmacia Di Mino. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri

Furti in una pasticceria e in una farmacia. I ladri hanno colpito la scorsa notte forzando una porta per entrare nel bar Salvo Albicocco di viale Regione Siciliana dove poi sono stati rubati un forno e una piastra. Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati gli stessi dipendenti dell'attività commerciale che hanno chiamato il numero unico d'emergenza per chiedere l'intervento dei carabinieri.

Poco prima era stato registrato un altro furto ai danni della farmacia Di Mino che si trova in viale dei Picciotti. I ladri hanno preso di mira un distributore automatico di profilattici e hanno forzato la gettoniera portando via un bottino di poche decine di euro. Anche su questo episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del titolare dell'attività e acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza.

Nelle scorse settimane è stata registrata una lunga scia di furti nella zona compresa tra via Notarbartolo e via Libertà. Tra le attività colpite lo store di arredi Longho, due supermercati della catena Conad, tabaccherie e negozi di detersivi e prodotti per la casa. Due giorni fa la polizia ha chiuso la prima fase investigativa dopo aver rintracciato e denunciato un 27enne e un 31enne.