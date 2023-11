Prima il tentato furto in un'ottica, poi la vetrata spaccata al Rouge et Noir: la polizia sulle tracce di un uomo

Prima avrebbe provato ad entrare in un'ottica vicino al Politeama e poi si sarebbe spostato verso il Teatro Massimo, prendendo di mira il Rouge et Noir e spaccando una vetrata per rubare quattro bottiglie di alcolici. Sono due i furti, uno dei quali solo tentato, registrati la scorsa notte in centro. Visti gli orari e le modalità degli episodi, i poliziotti sono portati a ritenere che il responsabile sia stesso. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.

A denunciare il tentato furto nell’ottica Lipari di via XX settembre è il titolare: "Hanno provato ad entrare nel nostro negozio ma per fortuna non ci sono riusciti", dice Gabriele Lipari. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza mostrano un uomo che indossa un pantalone di tuta e una giacca sportiva. Sulle spalle uno zaino. Arriva davanti all'attività a volto scoperto, solleva una grossa pietra e la scaglia contro la vetrina dell’attività infrangendola (foto allegata). Poi ci rinuncia e si allontana.

Appena mezz’ora dopo è toccata al Rouge et Noir di piazza Verdi. "Una persona - racconta una dei responsabili del cinema, Elena Rizzo - è entrata rompendo una vetrata su via Rossini. Ha rubato quattro bottiglie di alcolici, che poi ci sono state pure riconsegnate dalla polizia. Chissà che non l'abbiano già preso. Non è certo il primo episodio, purtroppo abbiamo una lunga carriera di furti e furterelli subiti".

Anche nel secondo caso il furto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e i video sono stati acquisiti dagli agenti di polizia che già nella notte hanno avviato le indagini per risalire all’identità del ladro.