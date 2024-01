Furto negli spogliatoi del Policlinico, i ladri rubano i bancomat e li usano per fare spese

Non si placa l'ondata di raid al Policlinico. Sono due i furti registrati ieri all'interno dell'ospedale universiatario. Il primo in pieno giorno, nel reparto di Oncologia. I ladri si sono intrufolati negli spogliatoi del personale e hanno forzato oltre venti armadietti metallici di infermieri e operatori sanitari rubando contanti e bancomat. Poi avrebbero utilizzato le carte di credito per effettuare un paio di acquisti in alcuni negozi di via del Vespro stando attenti a non superare la soglia dei 25 euro per evitare notifiche e alert.

Ad accorgersi del furto nel padiglione 13A, dove si trova il complesso operatorio Urologia Breast unit, al terzo piano, sono stati gli stessi lavoratori che hanno trovato lo spogliatoio a soqquadro. "Sapevano perfettamente dove fossero ubicati gli armadietti", sostiene qualcuno. Poche ore dopo, nella notte, i ladri sono entrati anche nei locali di corso Tukory riconducibili alla Patologia generale, di pertinenza dell'Università, da cui sono stati trafugati tre computer. Sui furti indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese da diverse telecamere.

Quelli di ieri sono solo gli ultimi episodi di una lunga serie. Alla vigilia del Capodanno è stato colpito il reparto di Ematologia. Il giorno precedente invece un'infermiera aveva sorpreso due persone che stavano cercando di svuotare gli armadietti del reparto di Medicina interna di area critica. La donna ha avvisato la vigilanza interna e alcuni colleghi che sono riusciti a bloccare i due in attesa dell'intervento dei carabinieri che alla fine hanno arrestato un uomo di 38 anni e una ragazza di 27. A novembre invece era finito nel mirino il reparto di Pneumologia (foto in alto).