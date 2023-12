Raffica di furti in città: i ladri rubano pure gli addobbi natalizi e i soldi delle offerte in chiesa

E’ allarme furti in città, con i ladri scatenati soprattutto nella zona del centro dove hanno viene preso di mira un po’ tutto. Gli ultimi "colpi" sono avvenuti in via Mariano Stabile, dove sono stati portati via gli addobbi natalizi attaccati all'esterno di un’attività commerciale, e la chiesa di Sant’Espedito di via Nicolò Garzilli, dove un uomo è entrato durante la celebrazione della messa e ha sottratto la cassetta dell'offertorio.

Il primo dei due furti è avvenuto durante la notte dell’Immacolata, mentre i palermitani stavano festeggiando in famiglia o con gli amici, ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Le immagini mostrano un uomo che sposta un cassonetto dei rifiuti per salirci su, strappa via palle di Natale e ghirlande per poi portare tutto via facendo perdere le proprie tracce.

A raccontare la dinamica del furto in chiesa invece sono stati alcuni fedeli che in un primo momento non si erano resi conto dell’accaduto. Quando qualcuno si è accorto che mancava la cassetta utilizzata per la raccolta delle offerte, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo che era entrato in chiesa durante la funzione delle 12.15. Senza farsi notare, avrebbe poggiato il giubbotto sulla cassetta per poi portarla via insieme ai soldi contenuti al suo interno.

Dopo l’episodio del 17 novembre scorso un nuovo raid è stato registrato negli uffici comunali dello Stato civile di piazza Giulio Cesare. Seguendo il copione visto poche settimane fa, qualcuno si è intrufolato nell’edificio pubblico e ha forzato armadietti e scrivanie alla ricerca di qualunque cosa avesse anche il minimo valore. In attesa di un inventario completo per verificare gli ammanchi, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

"Il sindaco deve accettare che la situazione è fuori ogni forma di prevenzione. Serve un incontro con il prefetto di Palermo per aumentare i controlli delle forze dell’ordine", dice il vicepresidente della prima Circoscrizione Antonio Nicolao. Diverse sono le intrusioni registrate nell'ultima settimana e sempre in centro. I ladri sono entrati alcuni giorni fa in un palazzo di via Principe di Belmonte per rovistare nel gabbiotto del portiere, spingendosi fino al garage sotterraneo, e in un immobile in ristrutturazione di via Ammiraglio Gravina.

Nelle settimane precedenti i ladri erano entrati, sempre in via Ammiraglio Gravina, nella sede di un centro di assistenza fiscale e, nella vicina pizzeria Biga che si trova in via Emerico Amari. Oltre il cinema Rouge et Noir, dove un ladro è entrato per rubare alcune bottiglie di vino e di superalcolici.