Furti in negozi e distributori di benzina, ma anche spaccio: 2 condanne e 2 assoluzioni

Furti in diverse attività commerciali, ma anche spaccio di cocaina e di hashish: sono queste le contestazioni della Procura a quattro persone, coinvolte in un'inchiesta più vasta che risale a dicembre del 2021. Adesso la seconda sezione del tribunale, presieduta da Stefania Gallì, ha deciso di assolvere due degli imputati e di condannare gli altri due.

Nello specifico, sono stati inflitti sei anni e mezzo di reclusione a Tommaso Nicolicchia e tre anni e tre mesi a Damiano Tarantino. Scagionati, invece, Giacomo Perlongo e Giuseppe Lucchese, entrambi assistiti dall'avvocato Riccardo Bellotta.

Al centro dell'inchiesta c'erano due furti commessi ai danni di altrettanti supermercati - i "Paghi Poco" di via Leonardo da Vinci e di via Amedeo d'Aosta - con un bottino di 69 mila euro. Dagli accertamenti dei militari, però, erano emersi anche altri tentativi di furto, di cui erano accusati i quattro imputati (gli altri hanno scelto il rito abbreviato).

A Perlongo e Lucchese, che sono stati assolti, la Procura contestava il tentativo di furto in un negozio di Carini. Diversi gli episodi a carico di Tarantino, ma alla fine ha retto soltanto quello che riguarda un distributore di benzina di via Antonino Laudicina, dove con un furgone era stata sfondata la colonnina self service. Nicolicchia, infine, rispondeva dello spaccio di 50 grammi di cocaina e di un panetto di hashish.