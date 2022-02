Cinisi, ladri scatenati nella notte: nel mirino quattro negozi di corso Umberto I

Quattro attività, tutte nel corso principale, derubate a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Sono quattro i furti registrati nella notte, intorno alle 4, nel comune di Cinisi. Nel mirino un parrucchiere, una salumeria, un supermercato e una pizzeria. Come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza i ladri entrati in azione erano tre: uno faceva da "palo", per segnalare ai complici l'eventuale passaggio di pattuglie, e gli altri due si occupavano di forzare e aprire le saracinesche dei negozio per poi rubare i contanti lasciati in cassa e sparire nel nulla.

I quattro negozianti, dopo essersi accorti del furto, hanno chiamato i carabinieri e presentato formale denuncia: "In qualità di rappresentanti di un comitato di categoria composto da circa cento commercianti ed artigiani e del presidio territoriale Confesercenti - scrivono dal Comitato attività commerciali, artigiane, professionali di Cinisi - manifestiamo la nostra solidarietà ai titolari delle ditte coinvolte e chiediamo che le forze dell'ordine e le istituzioni rafforzino la loro presenza".

"Non posso negare che negli ultimi anni - dice a PalermoToday il sindaco Giangiacomo Palazzolo (foto allegata) - il paese, sotto il profilo della microcriinalità, ha avuto un peggioramento. Ma sono fiducioso perché c’è sempre stata una risposta tempestiva da parte dei carabinieri, che recentemente hanno fatto delle brillanti operazioni. Sono convinto che succederà anche questa volta e per questo chiediamo massima collaborazione ai cittadini. Cercheremo ulteriori soluzioni per proteggere insieme il nostro territorio".