"Furti di moto e cavallo di ritorno per la restituzione alle vittime", scattano tre arresti

Due palermitani e un uomo residente a Sambuca di Sicilia sono finiti agli arresti domiciliari: farebbero parte di una banda dedita ai furti di moto. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri di Sciacca e della Compagnia Piazza Verdi. L'inchiesta è nata dopo due denunce presentate tra gennaio e febbraio scorsi ai militari di Sambuca di Sicilia, dopo il furto - dai garage di due abitazioni - di tre moto.

L'esame delle dinamiche dei furti, comparate con i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza, ha permesso di individuare dei veicoli e un gruppo di persone che, seguendo sempre lo stesso schema, riuscivano a colpire indisturbate. La banda, tramite un basista di Sambuca di Sicilia, individuava gli obiettivi da colpire e, sulla base delle indicazioni ricevute, agiva portando a segno i colpi. A questo punto entrava in scena lo stesso basista che fungeva da "canale di comunicazione" tra le vittime e gli autori dei furti, offrendosi come mediatore per far riottenere alle vittime, dietro pagamento, i motocicli rubati. Un "cavallo di ritorno" o meglio - giuridicamente parlando - un'estorsione. Una delle vittime, pagando ben 4.500 euro, è riuscita a tornare in possesso di una delle due moto rubate.

Le perquisizioni compiute a casa degli indagati, eseguite nella seconda fase dell'inchiesta, hanno portato al ritrovamento di una moto da cross Fantic xe 125 cc e del motore di un Piaggio Liberty 150 cc risultati rubati a Palermo nell'estate dello scorso anno. Mezzi che sono stati restituiti ai proprietari.

I carabinieri, nell'eseguire le misure cautelari e nel tentativo di rintracciare uno degli indagati, sono andati - a Sambuca di Sicilia - nell'abitazione di un parente, che è stato a sua volta trovato in possesso di diverse decine di grammi di hashish e cocaina e di un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti e, come gli altri tre, è stato posto agli arresti domiciliari.

Fonte: Agrigentonotizie