Furti in centro a Palermo, Palumbo (Fi): "Potenziare subito sistemi di sicurezza"

"Due furti nel giro di poche ore nel pieno centro di Palermo. Intendo esprimere solidarietà e vicinanza ai titolari e alle loro famiglie per quanto avvenuto questa notte in via Mariano Stabile e a piazzetta Bagnasco. Due attività sono stati presi di mira, con danni ingenti. Sono state distrutte le vetrine di una nota gioielleria e rubato l'incasso di un bar. Ancora una volta a subire le conseguenze sono lavoratori onesti, in un periodo storico a dir poco difficile. Questa situazione ci impone dunque di alzare il livello di attenzione sul nostro territorio, potenziando i sistemi di sicurezza in centro e nelle periferie, considerato anche l'incremento del turismo in città". Lo scrive Salvatore Palumbo, consigliere Forza Italia dell'ottava circoscrizione di Palermo.