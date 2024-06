Furti in due ville a Pizzo Sella e in zona Inserra: rubati soldi, gioielli e Rolex

Due furti sono stati messi a segno in altrettante ville: una a Pizzo Sella e l'altra in zona Inserra. Oltre a gioielli e soldi, i ladri hanno rubato anche preziosi orologi Rolex.

Il primo furto è stato messo a segno in via Grotte Partanna, la strada che si arrampica su Pizzo Sella. Il secondo in via Ignazio Gioè, nella zona collinare di fondo Inserra. Le indagini sui due furti sono condotte dalla polizia. Il bottino di entrambi i colpi è di diverse decine di migliaia di euro.

Altri due colpi nei quali erano stati rubati Rolex molto pregiati erano stati messi a segno nelle scorse settimane in via Antonello da Messina e in via Gaetano Mosca.