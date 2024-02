Case allacciate abusivamente alla rete elettrica e bollette pari a zero. E' quanto scoperto durante un controllo effettuato dai carabinieri della compagnia di Carini, insieme ai tecnici dell'Enel, in un complesso abitativo di edilizia popolare. Sono 23 le persone denunciate per furto di energia elettrica. Si tratta di 13 donne e 10 uomini di età compresa tra i 20 e i 70 anni, tutti domiciliati a Carini.

Tutti gli indagati, oltre a essere chiamati a pagare il consumo stimato, risponderanno di furto aggravato, con pena prevista, in caso di condanna, dai 2 ai 6 anni di reclusione. Proseguono così i controlli del omando provinciale di Palermo per la lotta alla criminalità diffusa e al contrasto del fenomeno del furto di energia elettrica, dopo gli accertamenti in città nei quartieri Brancaccio, Capo e Bonagia che hanno portato all’individuazione di 36 nuclei familiari totalmente sconosciuti agli uffici Enel.