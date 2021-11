Distributori di benzina nel mirino dei ladri, casse automatiche aperte col flex e svuotate

Casse dei distributori automatici di carburante aperte, letteralmente, col il flex per portare via il denaro. Tre colpi sono stati messi a segno, a poche ore di distanza l'uno dell'altro, ai danni di altrettanti punti di rifornimento tra Partanna e Mondello. Due si trovano in viale Margherita di Savoia. Indaga la polizia, che ha già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.