Shopping di Natale in centro senza pagare, donna denunciata per furti in due negozi

Shopping di Natale senza pagare. Non è il titolo di un film ma la vicenda che ha visto una donna croata di 35 anni denunciata per furto dopo aver rubato in due negozi del centro.

La trentacinquenne è stata fermata dai poliziotti. E' accusata di aver preso dei giocattoli al Disney Store in via Ruggero Settimo e prodotti di estetica da Capello Point, in via Principe di Belmonte. Due negozi che si trovano a poca distanza l'uno dall'altro. Dopo che è stata bloccata dagli agenti, la donna è stata perquisita e trovata in possesso degli oggetti che aveva portato via senza passare dalla cassa.