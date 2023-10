Il ladro seriale dei contatori d'acqua, nel mirino negozi e condomini: "Siamo a secco da giorni"

Ha colpito interi condomini, panifici, gioiellerie e strutture ricettive lasciandoli in tutti i casi a secco. Sono oltre duecento le denunce presentate nelle ultime due settimane alle forze dell'ordine da parte di cittadini e commercianti che si sono ritrovati improvvisamente, e apparentemente senza spiegazioni, senz'acqua. Tra questi un uomo che vive con la famiglia in vicolo Paterna, nella zona di corso Vittorio Emanuele: "Qualcuno è entrato nella notte tra sabato e domenica e ha rubato tutti gli apparecchi creando un grosso disagio a me, a mia moglie incinta e ai nostri bambini".

Alla sua segnalazione si aggiunge, tre le ultime, quella del gestore di una casa vacanze nella zona di via Alloro che si è ritrovato a denunciare l'accaduto, insieme a un'altra dozzina di persone, al commissariato di polizia. L'escalation di furti di contatori d'acqua - un fenomeno di certo non nuovo - ha subito un'accelerata a ottobre. "Dalle telecamere - racconta il titolare della struttura ricettiva - abbiamo visto che si trattava di un tizio sulla cinquantina, che girava con un sacchetto della spesa in cui mettere gli apparecchi e indossava un cappellino con la scritta 'polizia'. Ci siamo accorti dell'accaduto quando ho accolto alcuni ospiti e mi sono reso conto che non arrivava acqua nell'appartamento. Li ho accompagnati in un altro appartamento vicino ma anche lì c'era lo stesso problema. Abbiamo aperto il vano contatore e abbiamo constatato il furto. Una situazione vergognosa, per non dire imbarazzante. Ci siamo trovati negli uffici di polizia con altri residenti e commercianti della zona che avevano subito lo stesso furto la stessa notte".

I contatori forniti dall'Amap sono apparecchiature che, sul mercato nero, hanno un valore commerciale pressoché inesistente e vengono infatti raccolti in grande quantità e rivenduti a circa 3-4 euro a pezzo per vendere le parti in ottone contenute all'interno. "Con la denuncia in mano - spiega il residente - siamo andati negli uffici di via Volturno per chiedere la sostituzione che, fortunatamente, è gratuita in caso di furto. Purtroppo però dovremo attendere 24-48 ore prima che vengano i tecnici a rimpiazzarli. Questo quartiere sta diventando sempre più difficile. Oltre al disagio di essere senz'acqua per due giorni, con due bambini piccoli e una donna incinta, dobbiamo combattere ogni sera anche con il caos della movida. Non riusciamo più a dormire". Le forze dell'ordine hanno raccolto tutte le denunce e hanno avviato le indagini, acquisendo anche i video ripresi da alcuni impianti di sicurezza, per rintracciare il responsabile.