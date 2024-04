Ruba cellulare da un distributore di benzina di viale Campania, polizia lo rintraccia a Bologna dopo un anno

E' indagato per alcuni episodi di furto, tra i quali uno messo a segno in un distributore di viale Campania e un altro nella sede della Forestale di via Ugo La Malfa, ma da oltre un anno di lui, un 34enne palermitano, non si avevano notizie dopo il trasferimento in Germania. Qualche settimana fa, però, è stato identificato alla stazione ferroviaria di Bologna dove si trovava di passaggio prima di raggiungere Palermo.

Uno dei fatti contestati riguarda il furto di un cellulare da un'area di servizio di viale Campania (nel video principale) avvenuto a gennaio 2023. L'uomo, come mostrano le immagini, si sarebbe intrufolato nel gabbiotto dell'addetto al rifornimento portando via uno smartphone prima di sgattaiolare via. La vittima del furto, non trovando il dispositivo, ha visionato le immagini del circuito di sicurezza e ha sporto denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Meno di due settimane dopo, sempre come immortalato dalle telecamere, il 34enne sarebbe entrato nella sede della Forestale (foto allegata) come se nulla fosse, riuscendo a sottrarre un altro cellulare lasciato su una scrivania all'ingresso. Poi la fuga. Anche in quel caso, una volta scoperto l'accaduto, un funzionario direttivo del corpo regionale ha sporto denuncia contro ignoti allegando le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza.

Dopo le prime indagini gli agenti di polizia giudiziaria del commissariato San Lorenzo, su delega della Procura nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, sono andati a perquisire l'ultimo domicilio noto dell'uomo, in zona Romagnolo. Lì però hanno trovato il padre, che li avrebbe informati di non aver più notizie del figlio, da poco trasferitosi in Germania per cercare un lavoro, e di non avere neanche un recapito telefonico.

Da allora il 34enne, destinatario di almeno due avvisi di garanzia, è stato ricercato senza successo dagli stessi agenti dei commissariati San Lorenzo e Brancaccio nonché dai carabinieri delle stazioni Scalo, Resuttana Colli e Crispi che hanno tentato, senza successo, di notificargli una serie di atti. Poche settimane fa, però, l'avvistamento nello scalo ferroviario bolognese.

I poliziotti della Polfer lo avevano fermato per un normale controllo, scoprendo poi da un accertamento sulla banca dati che si trattasse proprio del palermitano di 34 anni. L'uomo aveva confermato di essere residente in Germania e di essere diretto nel capoluogo siciliano. Prima di lasciarlo andare gli agenti lo hanno informato dei procedimenti a suo carico ed è salito sul treno per Palermo.

Il timore degli investigatori è che l'uomo, attualmente sottoposto all'avviso orale del questore, possa continuare a commettere furti e decidere, una volta avuto un quadro più completo dei carichi pendenti, di fare perdere nuovamente le sue tracce.