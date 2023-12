Rubati cavi di rame negli ospedali, al Civico black out nel reparto di Cardiologia

Ladri scatenati in città. Nel mirino non solo negozi e chiese, ma anche gli ospedali. Furti di rame si sono infatti registrati sia al Civico che al Policlinico e nel primo caso si è registrato un lungo black out con disagi per i pazienti e per il personale medico di Cardiologia.

I cavi sono stati asportati dal padiglione 12 del Benfratelli, mentre al Policlinico ignoti hanno portato via il cosiddetto "oro rosso" dal padiglione 11, in cui si trova il reparto di Ortopedia. A indagare sui colpi sono i carabinieri.

Non è passato molto tempo da quando, poco meno di un mese fa, i ladri avevano rubato cavi elettrici dall'unità operativa complessa di Anatomia patologica del Policlinico. Anche in quel caso il raid aveva provocato l'interruzione dell'energia elettica e causato disfunzioni a diversi macchinari.