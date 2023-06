Garage e case nel mirino dei ladri, furti in serie da viale Regione a via Leopardi

L’estate è ormai cominciata, le belle giornate si moltiplicano e i palermitani ne approfittano, soprattutto nei weekend, per cercare un po’ di refrigerio andando al mare o nelle case in villeggiatura. Lasciando purtroppo le proprie abitazioni senza alcun presidio. Sono diversi i furti in appartamento registrati dall'inizio di giugno ad oggi. L’ultimo ieri, in viale Regione, dove i ladri hanno approfittato della temporanea assenza di una famiglia per entrare in casa e rubare ciò che potevano: tv, orologi e i pochi soldi trovati in casa. Sull’episodio indaga la polizia.

Più consistente il bottino di un altro furto messo a segno la settimana scorsa in via Vann’Antò, traversa di via Leopardi. I ladri sarebbero riusciti a intrufolarsi nell’androne di un palazzo e forzare la porta d’ingresso di un’abitazione. Una volta dentro avrebbero fatto razzia di gioielli, contanti, orologi e altri oggetti per un valore di circa 30 mila euro. Anche su questo episodio indagano gli investigatori della polizia che, dopo aver raccolto la denuncia delle vittime, hanno avviato le indagini acquisendo i video ripresi da alcune telecamere installate in zona.

Due settimane prima era capitato a una famiglia che vive vicino al carcere minorile Malaspina. Una banda di ladri, forse dopo aver seguito i movimenti del loro obiettivo, hanno colpito quando sapevano che non avrebbero trovato nessuno a mettergli i bastoni fra le ruote. Sarebbero quindi entrati nel garage sotterraneo di un edificio, avrebbero aperto una saracinesca posta a protezione di un box e poi avrebbero rubato un borsone piena di oggetti preziosi che il proprietario aveva riposto lì considerandolo un posto più sicuro.

Con il passare delle settimane Palermo si andrà svuotando sempre di più, lasciando maggiori spazi di manovra ai malviventi. Oltre a impianti d’allarme, porte blindate e videocamere, la polizia raccomanda di adottare piccoli accorgimenti che potrebbero complicare i piani dei ladri. Per esempio si consiglia di non pubblicare foto o storie sui social network delle proprie vacanze, di fatto informando i ladri della propria assenza, e di avvisare i vicini perché facciano attenzione a presenze o rumori sospetti nel palazzo.

E' consigliato evitare anche di lasciare grosse somme o oggetti di valore che non siano protetti da impianti d'allarme o casseforti. E se rientrando dalle vacanze ci dovessimo accorgere malauguratamente di aver ricevuta qualche visita indesiderata, per esempio trovando la porta di casa socchiusa, è meglio chiamare il 112 e non entrare per evitare di trovarsi, eventualmente, davanti al ladro che potrebbe anche reagire in maniera violenta.