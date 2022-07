Mondello, i ladri forzano una ventina di cabine dell'hotel La Torre e le svaligiano

Svaligiate le cabine dell'hotel La Torre di Mondello. I ladri sono entrati la scorsa notte e hanno aperto oltre una ventina di strutture in muratura portando via quanto lasciato dai clienti che trascorrono lì la stagione estiva. La direzione della struttura alberghiera ha presentato denuncia alla polizia. Adesso ogni affittuario dovrà fare l'inventario per quantificare i danni e integrare la denuncia. Alcune cabine sono state svuotate completamente. Non è la prima volta che si verificano furti e atti vandalici del genere. Sino ad ora, raccontano alcune delle vittime, non era mai capitata una cosa del genere in una sola notte.