Viola misura dell’obbligo di dimora e va a rubare in supermercato di Brancaccio: arrestata

Raffica di furti sventati. In manette anche due giovani, sorpresi in via Mozart (zona via Galilei) mentre stavano "cannibalizzando" un'auto parcheggiata e a un 30enne che in via Benedettini aveva appena "asportato" la bici di uno studente ancorata un palo