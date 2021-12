La "banda del flex" torna a colpire, rubati gli incassi di due distributori di benzina

Due nuovi colpi della "banda del flex". Si allunga la scia dei furti ai danni degli impianti di distribuzione di carburante tra Palermo e provincia. I ladri questi notte hanno preso di mira due stazioni del capoluogo, entrambe della Eni, uno in piazza Scaffa e l’altro in via Oreto, all’altezza di via Buonriposo.

Il modus operandi sembra sempre lo stesso. I ladri sono arrivati con un’auto, probabilmente rubata, e hanno forzato la cassa automatica utilizzando un flex. Dal primo impianto sono riusciti a portare via la cassetta in plastica dentro cui c’erano circa 100 euro. Da quantificare invece il bottino rubato dal secondo distributore.

Su entrambi gli episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini dele telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato i ladri, che però nelle altre occasioni hanno agito a volto coperto, e la targa della macchina utilizzata.

L'ultimo colpo, almeno sino a stanotte, era stato quello messo a segno a San Giuseppe Jato (video allegato) alla fine di novembre. Prima ancora erano state svuotate le casse automatiche di quattro impianti tra Casteldaccia e le zone di Partanna e Mondello. In mezzo anche l'assalto a un distributore di Ciminna. In quel caso i ladri hanno picchiato il custode, gli hanno rubato le chiavi e hanno rubato un bottino di circa 3 mila euro.