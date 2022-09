Provano a rubare un'auto in via Oreto, ma un poliziotto fuori servizio lancia l'allarme: tre arresti

A mandare a monte i piani di tre ladri d'auto di 25, 22 e 18 anni, è stato un poliziotto libero dal servizio che, stanotte, in via Oreto, ha notato i loro movimenti ed ha subito avvertito la centrale operativa. I tra sono finiti in manette e, secondo la ricostruzione della questura, avrebbero tentato di rubare due macchine.

Quando l'agente ha lanciato l'allarme ai colleghi e sul posto sono arrivate le volanti dell'Ufficio prevenzione generale, gli indagati hanno tentato di scappare a bordo di una Fiat Seicento. Un tentativo inutile perché i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati. Addosso avevano un cacciavite e una chiave inglese, utilizzati, secondo gli investigatori, proprio per scassinare le auto. In attesa della direttissima, i tre giovani si trovano agli arresti domiciliari.

Un altro intervento, questa volta contro un ventenne che avrebbe rubato vestiti in un negozio, è stato messo a segno dal commissariato Brancaccio. L'indagato è stato fermato mentre era nel parcheggio del centro commerciale "Forum" con una borsa piena di abiti. La merce è stata restituita al titolare dell'attività e per il ragazzo è scattato l'arresto.