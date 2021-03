Il frame di un'intercettazione dell'operazione "Dirty Cars"

Le auto di lusso e la truffa alle assicurazioni, torna libero uno degli arrestati

Il Riesame ha imposto solo l'obbligo di firma ad Antonino Cangemi che a metà febbraio era finito ai domiciliari con il blitz "Dirty Cars". Misura confermata invece per Gaetano e Carmelo Cangemi. L'ordinanza era stata annullata nei giorni scorsi anche per altri indagati, tra cui un poliziotto che ora potrà tornare in servizio