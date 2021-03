Razziava le auto vicino allo Stadio delle Palme, lo trovano dentro una Smart: arrestato

Un 28enne è finito in manette per furto aggravato: i carabinieri lo hanno sorpreso mentre cercava di rubare una borsetta. In manette, nel corso di altre operazioni, pure tre persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e una per furto di energia elettrica

Cinque persone arrestate, tre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e due per furto. E' il bilancio delle operazioni dei carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio.

A finire in manette nel corso di uno dei controlli c'è stato un 35enne (R.E. le iniziali) volto noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato individuato a Passo di Rigano con 350 grammi di marijuana e 4.200 euro in banconote di piccolo taglio. Su disposizione del giudice è stato portato ai domiciliari. Stessa sorte è toccata a un 21enne palermitano (A.A.) sorpreso allo Zen con 28 dosi di cocaina e 75 euro. Dopo l’arresto in fragranza, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è scattato invece per M.g, 23enne, che spacciava crack nella zona dell’Ucciardone. Oltre 250 grammi la droga sequestrata e 670 euro quanto già incassato.

"Furto aggravato" è invece la contestazione che è scattata per un 28enne palermitano (L.N. le sue iniziali). I carabinieri di Resuttana colli, dopo diverse segnalazioni di furti nei pressi dello stadio delle Palme, lo hanno sorpreso all’interno di una Smart mentre cercava di rubare una borsetta che si trovava sotto al sedile del guidatore. Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato posto ai domiciliari.

A Borgo Nuovo invece è stato tratto in arresto un 50enne palermitano (P.S.) già noto alle forze dell’ordine, che come verificato da personale Enel intervenuto, aveva allacciato abusivamente alla rete elettrica cittadina l’impianto del suo bar in via Castellana.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano a più di 5 mila euro. centinaia le persone controllate e 90 i veicoli, tra i quali 4 sono stati sequestrati amministrativamente per la violazione di norme attinenti al Codice della Strada.