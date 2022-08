Rubate due moto e un'auto fra i viali del Cervello, il sindacato: "Potenziare i controlli in ospedale"

In meno di due ore, ieri, sono state rubate due moto di grossa cilindrata - una Bmw Gs e una Benelli Trk - e una macchina - una Fiat 500XL - che erano parcheggiate lungo i viali del Cervello. Raffica di furti nell’ospedale di via Trabucco dove, stando al racconto di alcuni lavoratori, una banda agirebbe indisturbata da settimane per via dei pochi controlli. "Entrano e fanno ciò che vogliono. Una delle barre all’ingresso, quello destinato ai dipendenti, è stata divelta. Ci sono poche telecamere e poca sorveglianza: non siamo al sicuro", racconta a PalermoToday un infermiere.

I tre furti in rapida sequenza di ieri sono solo gli ultimi di una lunga serie. "Non hanno risparmiato niente e nessuno. Hanno scassinato più volte i distributori di snack, hanno rotto la gettoniera e rubato i soldi. Pure dalla macchinetta che c’è nell’obitorio!", racconta un medico. "Prima ancora - continua - sono arrivati a rubare pure il carburante dalle auto o dai furgoni parcheggiati all’interno dell’ospedale. Con ogni probabilità li abbiamo anche visti. Ci sono un paio di ragazzi che girano con gli scooter al Cervello. Ogni volta sembra che stiano studiando il prossimo colpo".

Del problema si è interessato anche il sindacato Fials che ha chiesto all’azienda di potenziare i controlli e mettere in atto delle misure che possano contrastare questo fenomeno. "Negli ultimi due mesi - spiega Alfredo Falzone, dirigente sindacale Fials e responsabile della sicurezza dei lavoratori - ci risulta che siano stati rubati 6-7 mezzi e questo avviene sia di notte sia di giorno. C’è un sistema di videosorveglianza che non si capisce se viene utilizzato, gli operatori sanitari alle prese con mille emergenze e criticità non possono subire questo tipo di disagio".