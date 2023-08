Raffica di furti in città, i ladri non risparmiano neanche malati e turisti: rubate quattro Fiat 500 in poche ore

Cos'hanno in comune un siciliano emigrato in Lussemburgo e tornato in città per le vacanze, un uomo ricoverato in Cardiologia, una famiglia andata ad Altavilla per il primo giorno di ferie e un’altra di milanesi in visita a Palermo? Erano tutti proprietari di una Fiat 500. L'imperfetto è d'obbligo visto che nei giorni scorsi tutti e quattro hanno subito il furto dell'auto tra Palermo e provincia. La scorsa settimana la polizia ha trovato un box in via Pasquale Calvi, a Borgo Vecchio, dove c’erano due macchine di cui era stato denunciato il furto poche ore prima. Una apparteneva a una turista austriaca mentre l'altra era di un palermitano che, l'ultima volta, l'aveva parcheggiata in via Isidoro La Lumia.

Le quattro vittime di furto, come spiegato nelle denunce, avevano preso la macchina per sbrigare le loro faccende o fare qualche giro approfittando dei primi giorni di ferie. O, come capitato a un uomo per andare in ospedale. “Ieri sono andato al pronto soccorso perché avevo dei dolori al petto. Dopo aver posteggiato in via Tricomi - spiega a PalermoToday - sono entrato per accertamenti. Mi hanno ricoverato e dopo qualche ora mi hanno trasferito nel reparto di Terapia intensiva cardiologica, dove sarei dovuto restare per qualche giorno. Il mio accompagnatore, uscendo dall’ospedale, si è reso conto che l’auto era stata rubata. Non voglio lanciare nessun appello ma invitare i cittadini a stare attenti e denunciare, a non cedere al ricatto del cavallo di ritorno e di non finanziare il mercato nero dei pezzi di ricambio".

Un’altra delle vittime è un ragazzo di 23 anni che da tempo vive e lavora in Lussemburgo. "Con tanti sacrifici - racconta la sorella, Francesca Chinnici - è tornato il 17 agosto nella nostra terra per fare le vacanze e gli hanno dato il benvenuto rubandogli la macchina ad Aspra. Aveva lasciato l’auto per 20 minuti, giusto il tempo di prendere qualcosa da bere, e al suo ritorno non c’era più. Qualcuno l’ha presa portandogli via tutti i sacrifici fatti". Nel suo caso si trattava di una Fiat 500 Abarth 595 evolution, colore grigio perla, con targa lussemburghese.

A ricostruire i contorni del terzo furto, avvenuto ad Altavilla Milicia, è un’altra delle vittime: "Era un tranquillo sabato d’agosto. Abbiamo trascorso un anno fuori per lavoro e siamo tornati a Palermo per goderci le ferie e un po’ di mare. Dopo due ore siamo tornati al parcheggio e l’auto, una Fiat 500 di colore rosso, non c’era più. Era l’unico mezzo a disposizione della nostra famiglia e ora, grazie a persone senza scrupoli, ci ritroviamo a trascorrere questi pochi giorni di relax a piedi. Mi rimarrà soltanto il sapore amaro della nostra realtà, una realtà che non è mai cambiata e probabilmente mai cambierà".

L’ultima Fiat 500 dell’elenco è stata rubata la notte scorsa a Sferracavallo, in via Dammuso. "Ho già fatto denuncia e ho cercato ovunque. Siamo di Milano - spiega Vincenzo Russitano - e stasera abbiamo la nave ma mio figlio resterà un’altra settimana. La nostra era il modello di colore bianco, con gli interni in stile scozzese. La targa è EY567WL". Sui quattro episodi indagano gli investigatori della polizia e dei carabinieri che, una volta acquisite le denunce, hanno avviato le indagini nel tentativo di individuare i mezzi prima che vengano “inghiottiti” nella nulla e smontati per rivendere i pezzi di ricambio.