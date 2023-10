Auto nel mirino in zona Strasburgo e a Borgo Nuovo, due arrestati

Due persone sono state arrestate dai carabinieri per furto in due episodi distinti in cui nel mirino sono finite delle auto. I militari della stazione Resuttana Colli hanno bloccato un 30enne, palermitano, con precedenti, sorpreso mentre si stava impossessando degli oggetti presenti nell'abitacolo di un’auto parcheggiata, nella zona di viale Strasburgo, che aveva appena forzato con un grosso cacciavite.

Nel quartiere Borgo Nuovo, con la stessa accusa, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno trovato un minorenne, palermitano, anch'esso già noto alle forze dell’ordine, che stava tentando di rubare un'utilitaria. Il giovane, alla vista dei militari, ha cercato di darsi alla fuga ma è stato inseguito e fermato poche centinaia di metri dopo. Gli arresti sono stati convalidati dal gip del Tribunale.