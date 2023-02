Agenzie di scommesse nel mirino, altri due assalti nella notte con vetrine in frantumi

Si allunga la lista degli assalti ai danni delle agenzie di scommesse della città. Sono due i tentati furti avvenuti nella notte, in via Marchese di Villabianca e via Alcide de Gasperi. Nel mirino due attività con l’insegna Eurobet dove i ladri avrebbero provato a entrare utilizzando una grossa pietra per spaccare la porta e vetri.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle 3.30. "Siamo stati contattati dall’istituto di vigilanza - spiega a PalermoToday il titolare, Rosario Oliveri - perché era scattato l’allarme. Siamo scesi da casa e abbiamo raggiunto la nostra agenzia, trovando la vetrina in frantumi. Hanno fatto danno ma non sono riusciti ad accedere".

Per aprirsi un varco i ladri avrebbero utilizzato una base in cemento per ombrelloni, scagliandolo con violenza contro l’ingresso. Poi, temendo forse di avere fatto troppo rumore, i ladri avrebbero abbandonato i loro piani per poi allontanarsi a bordo di uno scooter. Al vaglio le immagini dell’impianto di videosorveglianza.

Neanche mezzora è stato registrato un altro tentato il furto all’Eurobet di via Alcide de Gasperi con lo stesso modus operandi. Secondo quanto ricostruito i ladri si sarebbero avvicinati all’ingresso e avrebbero utilizzato una pesante pietra per mandare in frantumi la porta a vetri. Poi, come successo poco prima, sarebbero scappati prima di portare a termine il piano.

Su entrambi gli episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato i titolari e acquisito i video ripresi dai sistemi di sicurezza. “E’ la prima volta che ci capita - spiega ancora Oliveri - da quando abbiamo aperto, ovvero cinque anni fa. In quest’agenzia ci lavora mio figlio ma - conclude - non aveva notato nulla di anomalo nei giorni precedenti”.

Pochi giorni fa i ladri sono riusciti a entrare all'interno dell'agenzia Intralot-Goldbet di piazza Don Bosco e a portare via un bottino di circa 1.500 euro. Il personale della Scientifica ha effettuato i rilievi nel centro individuando sul bancone una traccia di sangue che potrebbe portare all'identificazione di uno dei responsabili.