VIDEO | Furgone abbandonato diventa covo di tossici vicino alla Stazione, scatta pulizia straordinaria

Intervento della Rap alle prime ore del mattino in via Alessandro Manzoni per rimuovere rifiuti e siringhe. Il pesante mezzo è stato lasciato lì da alcune settimane, impedendo così il normale spazzamento. Il vicepresidente di circoscrizione Antonio Nicolao: "Assicurare più pulizia e presenza delle forze dell'ordine"