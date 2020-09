"Fuori cornice": street art e riqualificazione dello spazio urbano a Bagheria

La riqualificazione urbana di Bagheria sarà al centro di una conferenza stampa che si terrà lunedì 14 settembre, alle ore 11,00, presso la sala Borremas di villa Butera. “Fuori Cornice” è il titolo del progetto di riqualificazione urbana dello spazio antistante il Baglio Roccaforte in via Roccaforte, già proposto dalla direttore artistico, l'architetto Cettina Castelli all'allora amministrazione comunale di Bagheria, che sarà presentato in conferenza.

Saranno presenti: il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, l'architetto Cettina Castelli, il presidente del Rotary club Giorgio Castelli, il responsabile della ditta Padovano, Francesco Padovano e l'artista di street art Andrea Buglisi.

Il progetto è stato presentato alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo che aveva già rilasciato Nulla osta paesaggistico. “Fuori cornice” prevede, tra l'altro, la realizzazione di un murales che verrà realizzato da Andrea Buglisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A finanziare il progetto si è registrata la disponibilità del Rotary club di Bagheria e della ditta Padovano Mobili che offrirà le sue capacità tecniche ed organizzative per la realizzazione di un evento settimanale nell'area coinvolta. Scopo dell'iniziativa è riqualificare un “non luogo” che potrebbe invece rappresentare un'offerta da inserire nei diversi circuiti culturali e turistici della città.