In casa fuochi d'artificio illegali nascosti tra bagno, camera da letto e ripostiglio: denunciato

Un uomo residente a Misilmeri è stato denunciato dalla polizia per detenzione illegale di giochi d’artificio. Il materiale era nascosto nell’abitazione dell’uomo, tra bagno, camera da letto e ripostiglio, e nel garage. In azione i poliziotti del commissariato Brancaccio che hanno eseguito una serie di accertamenti e hanno sottoposto a controllo amministrativo, nella propria abitazione, l’uomo che è titolare di licenza di fuochista che permette di esercitare il mestiere di pirotecnico per l’accensione di fuochi d'artificio.

Questo accertamento ha consentito di rinvenire, all’interno del garage dell’uomo, 13 batterie di fuochi artificiali, e all’interno della sua abitazione altri giochi pirici per un totale complessivo superiore a 14 chili di massa attiva. "I fuochi d'artificio rinvenuti - dicono dalla questura - sono risultati di libera vendita, ma detenuti illecitamente in quanto contenenti al loro interno materiale esplodente per un peso netto superiore al limite consentito dalla legge".

I fuochi pirici scovati, trasportati poi in sicurezza con l’ausilio di personale del Nucleo Artificieri della Questura, sono stati posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero. Alla luce di quanto emerso i poliziotti hanno ritirato all'uomo la licenza di autorizzazione all’esercizio del mestiere di pirotecnico.