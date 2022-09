Ancora botti abusivi davanti al Teatro Massimo: "Lo segnaliamo, ma perché nessuno interviene?"

E' successo di nuovo, qualcuno è riuscito ancora una volta nel giro di meno di due settimane ad organizzare - indisturbato - uno spettacolo con dei fuochi d'artificio totalmente abusivo davanti al Teatro Massimo. Nel cuore della città, dunque, senza che nessuno sia intervenuto per bloccare l'iniziativa.

L'ultima segnalazione risale a giovedì scorso ed è stato del tutto vana la chiamata di alcuni cittadini alle forze dell'ordine: "Mi hanno detto di fare un esposto in Procura", spiega uno di loro a PalermoToday. Le immagini parlano da sole: esattamente com'era successo all'inizio di questo mese, si vedono delle persone che sistemano i botti proprio davanti al teatro e che poi danno il via al fuoco d'artificio. In piazza Verdi, uno dei luoghi che forse dovrebbe essere tra i più presidiati della città.

"Ho chiamato sia la polizia che i vigili urbani - dice ancora l'uomo - ma nessuno è intervenuto. La polizia mi ha risposto che non poteva fare nulla perché il 'reato' era già stato commesso. Con la polizia municipale non sono neppure riuscito a parlare perché non mi hanno riposto, e non è la prima volta".

Nella faccenda dei botti sparati davanti al Teatro Massimo - uno dei più importanti d'Europa - non c'è solo un'evidente mancanza di rispetto delle regole, ma anche un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Proprio alla fine di agosto, lo stesso sindaco Roberto Lagalla aveva scritto una lettera aperta per mettere in evidenza l'allarme generato da scippi e continue aggressioni anche in pieno centro, chiedendo ulteriori controlli con "l'obiettivo sarà intraprendere ulteriori azioni strategiche, al fine di garantire piena sicurezza ai palermitani e una tranquilla ospitalità ai turisti che affollano la nostra città".