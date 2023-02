I funerali di Vito Chimenti a Matera, sulla bara anche una maglia del Palermo

Una maglia rosanero sulla bara, insieme a quelle di Matera, Pomarico, Altamura e una sciarpa del Taranto. Nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Matera, si sono svolti oggi i funerali di Vito Chimenti, l'ex attaccante del Palermo, morto domenica scorsa, a 69 anni, dopo un malore accusato negli spogliatoi prima della partita tra la squadra da lui allenata, il Pomarico, e il Real Senise.

Matera città d'adozione di Chimenti ha dato l'ultimo saluto al centravanti diventato celebre per la sua "bicicletta" con cui fece innamorare i tifosi del Palermo. Magie e non solo però. Perché Chimenti è rimasto nella memoria collettiva dei supporter rosanero per aver segnato il gol del vantaggio nella finale di Coppa Italia del 1979, giocata e persa contro la Juventus, con polemiche per alcune decisioni arbitrali.