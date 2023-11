Compagni e insegnanti ai funerali del tredicenne suicida, il prete: "Per me è un angelo"

"Per me è un angelo". Sono le parole pronunciate dal prete che stamattina ha celebrato i funerali del tredicenne morto suicida nella sua casa di Villagrazia di Carini lo scorso sabato. Le esequie si sono svolte nel cimitero dei Rotoli. A dare l'ultimo saluto al ragazzino, oltre a genitori e parenti, anche compagni di classe e insegnanti della scuola media Vittorio Emanuele Orlando. Vanno avanti nel frattempo le indagini dei carabinieri per provare a ricostruire cosa abbia indotto il tredicenne a togliersi la vita. Sono due le inchieste aperte, entrambe con l'ipotesi di istigazione al suicidio a carico di ignoti: una è condotta dalla Procura ordinaria, l'altra dalla Procura per i minorenni.

In molte scuole della città i dirigenti scolastici, i docenti e gli stessi alunni hanno sentito il bisogno di osservare oggi un minuto di silenzio per la morte del tredicenne. "Lo sconcerto e l'incredulità - scrive la preside della Pecoraro, Maria Margherita Francomano - hanno pervaso le menti e i cuori di tutti noi. Condividiamo il dolore della famiglia e della comunità scolastica per la tragica scomparsa. Esprimiamo il nostro cordoglio e siamo con loro nella preghiera. Per una comunità educante ogni ragazzo, ogni ragazza in formazione è, prima di qualunque altra considerazione o definizione, un figlio, una figlia di cui prendersi cura, da far crescere, accompagnare e ascoltare. Per questo il dolore è grande anche per noi: a scuola noi ascoltiamo i sogni di vite che non vedremo, nella speranza che possano domani essere in grado di realizzare il proprio progetto di vita e la dimensione più autentica della propria personalità. Per questo oggi - conclude - piangiamo, per vedere recisa una vita che avrebbe dovuto aprirsi alla meraviglia del mondo".