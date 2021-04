VIDEO | Tutta la Noce piange il suo barbiere: folla in lacrime per l'ultimo saluto a Gianni Battaglia

Sul feretro la maglia rosanero e la sciarpa nerazzurra, attorno a lui tutte le persone che lo amavano. In tanti hanno partecipato ai funerali del coiffeur portato via dal Covid a soli 57 anni. Dopo la cerimonia, un saluto e un lungo applauso davanti al suo salone in via Serradifalco, con la saracinesca abbassata e la scritta "Sarai sempre nei nostri cuori"