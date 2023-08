Ultimo saluto a Matteo Brandi, ad Altofonte i funerali del operaio forestale morto a pochi mesi dalla pensione

Sarà l’ultima occasione per porgere un saluto a Matteo Brandi, morto mentre cercava di contrastare gli incendi che hanno funestato la provincia di Palermo. Saranno celebrati domani (lunedì 21 agosto) alle ore 10, nella chiesa di San Giuseppe in Piano Maglio, ad Altofonte, i funerali dell’operaio del Corpo forestale di 67 anni deceduto pochi giorni fa in un letto d’ospedale a causa delle conseguenze riportate durante un intervento risalente al 24 luglio.

Matteo Brandi era un "centounista", un lavoratore a tempo determinato del Corpo forestale, nato a Palermo ma residente ad Altofonte. Insieme ai colleghi, ai vigili del fuoco e al personale della Protezione civile era intervenuto a Monreale per lottare contro il fuoco che ha devastato ettari di vegetazione minacciando anche le abitazioni. Nel corso delle operazioni però era rimasto gravemente ferito, rendendo necessario il suo ricovero al Buccheri La Ferla dove è deceduto dopo circa due settimane.

E' prevista una grande partecipazione alla cerimonia di domani nella chiesa di Altofonte dove Brandi viveva ormai da anni. Tra i presenti, come da lui stesso annunciato tramite una nota, ci sarà anche il governatore Renato Schifani che si è "stretto al dolore della famiglia", annunciando inoltre che sarà la Presidenza della Regione Siciliana a sostenere "le spese per le esequie del lavoratore morto nell’esercizio del proprio dovere, a pochi mesi dalla pensione".

Alla notizia del decesso anche il dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione civile, Salvo Cocina, aveva fatto le condoglianze sue e di tutti i funzionari e volontari alla famiglia di Brandi, che lascia la moglie e tre figli. "Avevamo sperato che si salvasse ma purtroppo non è stato così. Salgono cosi a quattro le vittime innocenti dei roghi del 24 e 25 luglio, decine di incendi concomitanti sicuramente dolosi", ha detto il dirigente.