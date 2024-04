VIDEO | La musica del Pride e il pugno alzato sulle note di Bella Ciao: folla ai funerali laici di Luigi Carollo

Commozione a San Mattia ai Crociferi per l'ultimo saluto - nel giorno della Liberazione - al coordinatore della manifestazione, morto dopo una breve malattia. Presenti l'ex sindaco Leoluca Orlando e Beppe Fiorello. Mariangela Di Gangi: "Per sempre con noi". Renzo Conti (poliamoroso): "E' andato via un padre. Grazie a lui, abbiamo portato per primi alla sfilata lo striscione dei poliamore, il bondage e gli animali liberi su un carro"